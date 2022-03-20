الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات كأس الإبداع ووسام المعلم بتعليم كفر الشيخ.. اليوم

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بدء فعاليات كأس الإبداع ووسام المعلم المبدع، غدًا الأحد، تحت شعار "في مدرستنا موهوب"، تنفذها إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية، وأقسام الموهوبين والتعليم الذكي بالإدارات التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالموهوبين.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة توفر كل الإمكانيات لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وتحفز الطلاب أصحاب المواهب في كل المجالات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الموهبين، تنطلق مسابقة كأس الإبداع ووسام المعلم المبدع، لخلق روح المنافسة الشريفة، بدء من اليوم الأحد.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى توظيف هذه المواهب والإبداعات في خدمة العملية التعليمية والمجتمع المحيط بالمدرسة، وتعريف الطلاب بالمشروعات القومية، وتنمية روح الانتماء لديهم.

وأعرب محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن شكره وامتنانه لمحافظ كفرالشيخ، لدعمه المتواصل لكل أنشطة وفعاليات الطلاب، مؤكدًا أن هذه المسابقة لم تتجاهل" المعلم" العنصر الأساسي في العملية التعليمية،  لما يقوم به من دور كبير في العملية التعليمية، واكتشاف ورعاية وتوجيه الطلاب الموهوبين.

وأشار هشام فهمي، مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية، إلى بدء الفعاليات، وتبدأ بإدارة برج البرلس، على أن تقام المسابقة يوميًا باحدى الإدارات التعليمية، حتى 3 أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تقام بالتعاون مع توجيهات التربية الاجتماعية بدعم من مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالإدارات والمشاركة المجتمعية والتربية الموسيقية والتربية المسرحية واللغة العربية والتربية الفنية والعلوم والمجال الصناعي، وتهدف إلى التكامل بين جميع التوجيهات المعنية من تشجيع، موجهًا الشكر لمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد البربري، وكيل المديرية.

التعليم كفر الشيخ إبداع الأحد المعلم

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انطلاق فعاليات كأس الإبداع ووسام المعلم بتعليم كفر الشيخ.. اليوم

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