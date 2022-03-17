الخميس 17 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح المهرجان الكشفي الـ16 لجوالي وجوالات جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، فعاليات المهرجان الكشفي الـ16 لجوالي وجوالات جامعة طنطا، تزمتًا مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.

وأكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال كلمته حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على  تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.

كما وجه نائب رئيس الجامعة بضرورة نشر قيم الجوالة خاصة القيم التي تتعلق بروح الفريق وروح المواطنة الفعالة، وتدعيم روابط الصداقة بين الطلاب من خلال الأعمال الجماعية وتنمية السلوك الاجتماعى الجيد للكشاف، وتربيته على الأخلاق الحميدة، وغرس روح الانتماء للوطن لديه.

وقال الدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، إن المهرجان تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، ويضم العديد من المسابقات خلال الفترة من 13 حتى 20 مارس الجارى داخل الجامعة، تحت إشراف محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ويضم هيئة تحكيم متميزة.

شارك فى فعاليات الافتتاح عمداء الكليات والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد كبير من الطلاب.

افتتاح المهرجان الكشفي الـ16 لجوالي وجوالات جامعة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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