الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: ارتفاع معدلات انتحار الإناث للعام الثانى على التوالى

انتحار
انتحار

أفادت بيانات حكومية يابانية، بارتفاع معدلات الانتحار بين الإناث في عام 2021 الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، مرجعة ذلك إلى تداعيات وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات حكومية- أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أن عدد النساء المنتحرات في اليابان بلغ خلال عام 2021 الماضي 7068 إمرأة، مضيفة أنه مع تراجع معدلات الانتحار بين الرجال، انخفض العدد الإجمالي لحالات الانتحار في البلاد إلى 21 ألفا و7 حالات.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول متخصص في إجراءات لمنع حالات الانتحار بوزارة الصحة اليابانية: "يبدو أن تأثير جائحة الفيروس التاجي يظهر بطرق مختلفة"، مرجعا أسباب الانتحار بين النساء، إلى عدة أسباب منها القضايا الصحية- هي الأكثر شيوعًا- حيث بلغت 4375 حالة، بانخفاض 144 عن عام 2020، تليها المشاكل الأسرية مثل الخلاف الزوجي والتشاؤم بشأن مستقبل الأسرة، حيث بلغت 1357 حالة، بزيادة 65 حالة عن عام 2020.

 

اليابان وزارة الصحة ارتفاع أنخفاض الرجال

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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