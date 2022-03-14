التحفظ على 10 أطنان دقيق بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحفظ على 10 أطنان من الدقيق الأبيض الفاخر استخراج 72% معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات دون الإعلان عن الأسعار داخل مخزن بدون ترخيص وذلك بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حجب السلع الغذائية بقصد رفع سعرها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة قسم ثان المنتزة، لتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية "دقيق فاخر" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق.

وجرى مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 10 أطنان من الدقيق الأبيض الفاخر استخراج 72%، معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات دون الإعلان عن الأسعار وحجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.