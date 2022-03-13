الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأوكرانية: 11 قتيلًا فى قصف روسى لـ«ميكولاييف» جنوب البلاد

قصف روسي لـ ميكولاييف
قصف روسي لـ ميكولاييف

قتل 11 شخصًا على الاقل، اليوم الأحد، في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية القريبة من أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق السلطات الأوكرانية. 

وأكد حاكم المنطقة فيتالي كيم، صباح اليوم، مقتل تسعة أشخاص في قصف روسي، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

وبعد الظهر، أشار الحاكم وأجهزة الطوارئ الأوكرانية إلى ضربة جديدة استهدفت مدرسة هذه المرة، ونشرا صورًا لمبنى مدمر على تطبيق تليجرام.

وقالت أجهزة الطوارئ: "بحسب حصيلة أولية، قضى شخصان وأصيب اثنان آخران"، وندد الحاكم بشدة بإعطاء هذه الأوامر وتنفيذها، حسب وكالة "فرانس برس".

وتتعرض مدينة ميكولاييف الواقعة على بعد 130 كيلومترًا شرق أوديسا، لقصف كثيف منذ عدة أيام. 

وطالت الضربات، أمس السبت، مناطق سكنية بينها مركز لعلاج السرطان ومستشفى لطب العيون، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وصارت المدينة الآن شبه مهجورة وأغلقت غالبية محالها التجارية.

وفر آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة إلى أوديسا التي لا تزال بمنأى من العمليات العسكرية.

هذا، وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق من مساء اليوم، عن مقتل أكثر من 2000 مدني حتى الآن، في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال مجلس المدينة، إن 2187 شخصًا لقوا حتفهم منذ بدء الحرب الهجومية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مشيرًا إلى وقوع 22 غارة جوية على المدينة الواقعة على بحر أزوف خلال الـ24 ساعة الماضية فقط تم خلالها إسقاط نحو 100 قنبلة.

وتحاصر وحدات روسية منذ أيام مدينة ماريوبول التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، وقامت الوحدات الروسية بعزل المدينة عن بقية أوكرانيا.

وانضم نحو 100 ألف لاجئ خلال 24 ساعة إلى اللاجئين الفارين من القتال في أوكرانيا مع بدء الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير الماضي، وفقًا لآخر إحصاء للأمم المتحدة الأحد.

أكثر من 2 مليون لاجئ

وأحصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين 2,698,280 لاجئ من أوكرانيا على موقعها الإلكتروني المخصص لهذه المسألة حتى الساعة 11,00 ت غ، ويزيد هذا العدد بـ100,733 شخص عن الحصيلة السابقة يوم السبت. 

الغزو الروسي لأوكرانيا مدينة ميكولاييف سقوط قتلى مدنيين قصف روسى استهداف مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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