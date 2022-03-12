السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بكوم أمبو فى أسوان

إزالة تعديات
إزالة تعديات

استكملت الأجهزة المعنية سلسلة جهودها لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى، تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 التي يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على كافة أشكال التعدى سواء الصادر لها قرارات سابقة أو فى المهد للحفاظ على مقدرات الدولة والشعب فى أراضيها. 

فى الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 8 حالات لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 2538 م2. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ممثلة فى حى جنوب بتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية المتعلقة بضرورة تطبيق القانون والحد من مخالفات البناء فى المهد حيث نجحت الجهود العاملين فى وقف أعمال البناء المخالفة للقانون ومصادرة المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

أسوان تعديات فعاليات المرحلة الثالثة إزالة الرئيس عبد الفتاح السيسي ئيس عبد الفتاح السيسي مدينة كوم إمبو محافظ أسوان

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وائل لطفي

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