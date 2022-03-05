تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.. أبرز أنشطة «القوى العاملة» اليوم

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز تلك الفعاليات ومنها:

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ71 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 95 ألفاً و114 دولاراً، أى ما يعادل مليون و490 ألف جنيه مصري تقريباً، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعتالسيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقربفرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فوراً.



https://www.dostor.org/3733280



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 171 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 257 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 85 منشأة، و13 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتي توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 142 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 134 شكوى عمالية.



https://www.dostor.org/3733290

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحةفى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

https://www.dostor.org/3733287