وزير القوى العاملة: توفير 7343 فرصة عمل برواتب تصل 7 آلاف جنيه

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط ، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 2695 فرد أمن، و40 صيدلي من خريجي دفعة 2015 وما بعدها، و50 مساعد مدير، و500 فريق عمل، و200 مندوب توصيل، و10 مدير مطعم، و10 مساعد مدير ، و30 عضو فريق وطباخ، و273 موظف خدمات معاونة، و70 مشرف أمن، و20 كول سنتر براتب 3 آلاف جنيه، و60 كاشير، و60 منسق ممرات، و100 بائع أجبان، و100 بائع لحوم، و60 سائق فيسبا، و60 رخصة مهنية، و7 مدير موارد بشرية براتب 6500 جنيه، و7 مدير منطقة، و20 محاسب، و7 سكرتارية، و5 مراقب كاميرات.

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل

فرصة عمل