الولايات المتحدة تتهم روسيا بشن حرب شاملة على حرية الإعلام

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بشن حرب شاملة على حرية الإعلام والحقيقة بحجبها منافذ الإعلام المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الحكومة الروسية تمنع مواطنيها من سماع أنباء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت: "الحكومة الروسية تضيق أيضا على منصات تويتر وفيسبوك وإنستجرام التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المواطنين الروس للوصول إلى معلومات وآراء مستقلة".

وأضافت أن الروس يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أيضا للتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.

ودعت الوزارة الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة الروسية "لوقف إراقة الدماء فورا" وسحب القوات من أوكرانيا.

وحذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن الحصيلة "المروعة" للضحايا المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية بعمليتها في هذا البلد قبل أسبوع ستواصل الارتفاع.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي: إن التكلفة البشرية للحرب غير المبرّرة والمجّانية التي يشنّها الكرملين مروعة وهناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا".

وأضاف أن "عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً في الأيام المقبلة".

وشدّد بلينكن على أنّ البنى التحتية التي دمّرتها الضربات الروسية "ليست أهدافاً عسكرية. إنّها أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر".

لكنّ الوزير الأمريكي امتنع عن اتّهام موسكو باستهداف المدنيين عمداً، مكتفياً بالقول إن واشنطن تدرس الوضع من كثب.

من جهته قال مسؤول كبير في البنتاجون إنّه يخشى ارتفاعاً كبيراً في حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الأيام المقبلة لأن الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام.

وقال المسؤول للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه: "نتوقّع استخداماً مضطرداً للمدفعية عندما سيقتربون من المراكز الحضرية وعندما سيحاولون تطويقها".

وأضاف: "هذا نموذجي لتنفيذ حصار: عندما تريد تطويق مركز حضري وإخضاعه، وإجباره على الاستسلام، تصبح المدفعية سلاحاً مفيداً للغاية".

وحذر المسؤول في البنتاجون من أنّ "ما يُقلقنا هو أنّه عندما يصبحون (الروس) أكثر عدوانية، يصبحون أقلّ دقّة وأقلّ انتقائية" في قصفهم المدفعي.