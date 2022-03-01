مباحث طنطا تنجح فى ضبط المتهم بقتل صديقه

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم من ضبط قاتل صديقه بسلاح أبيض بمنطقة ترعة الشيتي.

كانت منطقة ترعة الشيتي التابعة لدائرة قسم أول طنطا شهدت مصرع شاب إثر تعرضه للطعن من سلاح أبيض على يد صديقه بعد نشوب مشادة بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم والنقيب محمد العسال معاون المباحث لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب إسلام عبدالعزيز إثر قيام صديقه بطعنه بسلاح أبيض مطواة بعد مشادة وخلافات بينهما.

وتم نقل الجثة لمستشفى طنطا الجامعي وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابه العامة لمباشرة التحقيق.