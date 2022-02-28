الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فرحة» يحصد جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

صوره
صوره

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم يورومتوسطي يتناول قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، حيث ذهبت الجائزة لفيلم "فرحة" إخراج دارين سلّام ، وهو إنتاج الأردن، السويد، السعودية.


ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج المصري مجدي أحمد على، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" والكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

 

كما ذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان للإنتاج إلي فيلمي "أن تكون بهجة" إخراج تغريد العصفوري، و"كف مريم" إخراج روجينا بسالي.

 

وذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لتطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم "جميلة من غير حاجة"، ونوال محمود عن فيلم "رسول الحب".

 

وفي ذات السياق، حرص السفير الأمريكي جوناثان كوهين مساء السبت على حضور افتتاح عروض برنامج مسابقة أفلام ذات أثر ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

 

وقال السفير الأمريكي إنه سعيد للغاية بمشاهدة أفلام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيرا إلى أنه يحضر المهرجان للمرة الأولى.

 

وأكد في كلمته على هامش مسابقة أفلام ذات أثر أن بلاده تدعم جميع المبادرات الخاصة بالمرأة، مشيرا إلي أن فيلم "بداية الخيط" قامت الولايات المتحدة الأمريكية واليونسيف بدعمه، لأنه يؤكد أهمية وجود المرأة في المجتمع.

 

وتابع : فيلم بداية الخيط يلقي الضوء على أهمية دور المرأة وحصلت مخرجته ريم أسامة  علي جائزة أفلام نيويورك عام 2022.

 

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتبة أميرة حسين استشاري النوع الاجتماعي والتنمية، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي: «خلاص: نساء يعلنّ العصيان» تأليف وإخراج زياد حجاج، «أبواب مكة» تأليف وإخراج مهند دياب، «بداية الخيط» إخراج ريم أسامة، ومن إنتاج ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعرض فيلم «حكايتها»، إخراج سيد على، فيلم «مش بس أمّ» تصوير وإخراج مارك حنا، فيلم «يحكى أن» سيناريو وإخراج عبدالفتاح زيدان، فيلم «Stereotyping» تأليف وإخراج رأفت، فيلم «نوبي أنا» إخراج جيلان سيد.

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