الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس أسمدة زراعية لـ15 مارس لسماع شهود الإثبات

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، محاكمة 6 متهمين في قضية اختلاس أسمدة زراعية بقيمة 800 ألف جنيه من إحدى الجمعيات الزراعية بمركز كفرالزيات لجلسة 15 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات.

كانت نيابة الأموال العامة بطنطا قد أحالت 6 متهمين من بينهم رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية وأمين المخزن للجنايات بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت 800 ألف جنيه من حصيلة بيع أسمدة زراعية، في القضية 34742 لسنة 2021 جنايات كفرالزيات والمقيدة برقم 3035 لسنة 2021 كلى غرب طنطا، وبرقم 215 لسنه 2021 أموال عامة استئناف طنطا.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام المتهمين الـ6 وهم رئيس مجلس إدارة جمعية أبيج الزراعية وأمين المخزن ومفتش بالجمعية وعضو بمجلس الإدارة وكاتب الجمعية وأمين الخزينة، اختلسوا مبالغ مالية قدرت بـ800 ألف جنيه، قيمة أسمدة زراعية مخصصة للصرف للمزارعين.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

محكمة جنايات طنطا أسمدة زراعية اختلاس الجمعيات الزراعية كفر الزيات

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