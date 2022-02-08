رئيس جامعة بنى سويف للعاملين: مكتبي مفتوح للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم

خلال جولته التفقدية لعدد من الإدارات

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الإدارات بالإدارة العامة، والحرم الجامعي لمتابعة سير العمل الإداري والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات؛ حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

وشدد الدكتور منصور خلال جولته، على ضرورة مواصلة اجراءات التعقيم والتطهير بشكل مستمر داخل كافة منشآت الجامعة، حرصًا على سلامة العاملين وكاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة، وأكد رئيس الجامعة، للعاملين أن مكتبي مفتوح لكم فى أى وقت للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم من أجل تطوير الجامعة، موجهاً بتذليل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجههم أثناء عملهم والعمل على حلها في أسرع وقت ، والالتزام بتلافي الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة وتنفيذها على الفور.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن جولاته التفقدية والمستمرة تأتي في إطار الحرص الدائم على المتابعة الدورية لكل ما يتم تنفيذه داخل الجامعة، وللاطمئنان على حسن سير المنظومة الإدارية والتعليمية، موجهاً بضرورة مراجعة وصيانة كافة المدرجات والقاعات الدراسية داخل الكليات والمعاهد استعدادا للفصل الدراسي الثاني وتوفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعلمية.

وفى سياق اخر، واصلت امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعلم المدمج بجامعة بنى سويف، وذلك للعام الجامعي 2021/2022، والتي سيؤديها 2020 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء امتحانات مركز التعلم المدمج ببرامجه المختلفة وبعض من طلاب التعليم المفتوح الباقين للإعادة.

وأوضح الدكتور منصور أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات التعلم المدمج ببرامجه المختلفة بكليات التجارة ورياض الأطفال مدمج، و الحقوق، و الخدمة الاجتماعية، و الإعلام، والترجمة، لافتا إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين صباحية ومسائية، على أن تنهي يوم 23 فبراير الجاري.

وشّدد رئيس الجامعة على التأمين الكامل للجان من خلال عددٍ كافٍ من أفراد الأمن الإداري، ومنع دخول الطلاب للجان الإمتحانية باصطحاب الهواتف المحمولة، وضرورة تواجد أستاذ كل مادة أثناء انعقاد الامتحانات الخاصة بهذه المواد لتجنب أي مشكلات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية مع مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.