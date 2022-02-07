برلماني: أداء المنتخب الوطني في «أمم إفريقيا» كان بطوليًا

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى أن الأداء البطولى والرائع لمنتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية يستحقون عليه كل التحية والاحترام ، مشيرًا إلى أن هؤلاء النجوم الكبار يستحقون كل كلمة سطرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته المهمة والتاريخية التى بعث بها لنجوم الفراعنة وجهازهم الفنى.

وقال " الصالحى " فى بيان صحفى له إن الأداء البطولي الرائع لجميع نجوم المنتخب المصرى أكد أن مصر تمتلك منتخباً قوياً ، مؤكداً أن نجوم الفراعنة كانوا الأفضل فى جميع المباريات بكأس الأمم الأفريقية موجهاً تحية قلبية الى الجماهير المصرية التى ساندت واستمرت فى تشجيع نجوم الفراعنة الذين نجحوا فى صناعة تاريخ رياضى جديد وكبير لمصر فى عالم كرة القدم خاصة أن الرياضة المصرية تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة للشباب المصري.

وكان الرئيس السيسي قد وجه التحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني على ما قدموه خلال مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الشخصية بالفيس بوك : أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح (2 -4) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.