«الوطنية للإعلام» تكشف حقيقة رفضها عرض مباريات كأس العالم للأندية

ردت الهيئة الوطنية للإعلام على الاتهامات الواردة من قناة أبو ظبي الرياضية برفض التليفزيون المصري عرض مباريات النادي الأهلي بكأس العالم للأندية المقامة بالإمارات حاليًا مما جعل القناة الإماراتية تطلق المباراة عبر تطبيق إلكتروني.

وقالت الهيئة في بيان لها، « تم إجراء مفاوضات مع الشركة مالكة حقوق البث لبطولة كأس العالم للأندية للحصول على حق البث الأرضي لمباريات النادي الأهلي إلا أن الشركة المالكة للحقوق طلبت مبلغا ماليا كبيرا وهو 25 مليون لبث ثلاث مباريات فقط للنادي الأهلي وهى تكلفه كبيرة بالنسبة للبث الأرضي بالقياس للمشاهدة العالية التى يحققها البث الفضائي».

وكان عدد من نجوم الفن قد شاركوا أمس في تهنئة النادي الزهلي بالفوز على نادي مونتيري المكسيكي في أولى مبارياته بالبطولة ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم لمقابلة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء القادم، حيث نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة منشورًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «الكرة المصرية بخير، الأهلي يفوز رغم ظروف غير مسبوقة، الأهلي بمن حضر».

بينما علق الفنان الشاب محمود ياسين، نجل السيناريت عمرو محمود ياسين على فوز النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: «رجالة الأهلي دائمًا في الميعاد».

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة قوية أمام بالميراس البرازيلي الثلاثاء القادم متسلحا ببعض من لاعبي المنتخب القومي الذين ينهون مهمتهم الليلة أمام منتخب السنغال في نهائي كاس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ووفرت القناة الإماراتية مشاهدة المباريات عبر تطبيقها الإلكتروني مجانا فيما لم تبث المباراة فضائيا على أي قناة على النايل سات بسبب حقوق البث في بعض الدول.