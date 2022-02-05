السلطات الصحية التايلاندية توافق على استخدام لقاحى سينوفاك وسينوفارم لدى الأطفال

ذكرت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية، أنها وافقت على استخدام لقاحي سينوفاك وسينوفارم الصينيين المضادين لكوفيد-19 لدى أشخاص يبلغون من العمر 6 سنوات فما فوق.

في السابق، كانت إدارة الغذاء والدواء تسمح باستخدام اللقاحين فقط لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وجاء إعلان إدارة الغذاء والدواء في وقت تعمل فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على تسريع نشر اللقاح لتعزيز الحماية ضد كوفيد-19.

وبيّن مركز إدارة وضع كوفيد-19 أن البلاد سجلت يوم الجمعة 9909 حالات إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من ثلاثة أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 2.47 مليون حالة.

وأفاد المركز أنه حتى يوم الخميس، تم تطعيم 70.1 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 70 مليون نسمة بشكل كامل، في حين تلقى 21.4 في المائة جرعات معززة.

وفي ديسمبر 2021، أعطت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية الضوء الأخضر للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.