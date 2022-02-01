ارتفاع أسعار زيوت الطعام لدى تجار الجملة اليوم

ارتفعت أسعار زيوت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، بالسوق المحلي لدى التجار لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيدين المحلي والعالمي.

ارتفعت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، إذ صعدت أسعار زيت الذرة الخام بنحو 500 جنيه للطن ليسجل سعر الطن 23,500 جنيه للطن، وزادت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري بنحو 1000 جنيه ليسجل سعر الطن 29,500 جنيه، كما ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس المكرر بنحو 400 جنيه للطن ليسجل سعر الطن 28,800 جنيه.

وارتفع سعر زيت الأولين في السوق المحلي بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر الطن 23,400 جنيه وصعدت أسعار زيت الصويا المكرر بنحو 200 جنيهًا للطن في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 25,200 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الثلاثاء 1-2-2022

استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.20 جنيهًا، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 47: 49 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 30 : 32 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

بورصة ماليزيا اجازة اليوم الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الصينية.

وقال المهندس إبراهيم خطاب، رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح زيوت ومسلى ومياه طبيعية بأسعار مخفضة عن السوق المحلية بنسب تتراوح من 25 إلى 30٪.

وأضاف خطاب خلال جولة تفقدية على مصنع الزيوت بطنطا في محافظة الغربية أنه يتم طرح تلك المنتجات بالأسعار الآتية: مسلي نباتي زنة 700 جرام بسعر 23 جنيها بينما مثيلتها في السوق المحلية بسعر 27 جنيها.

وتابع خطاب أنه يتم طرح الزيت زنة 1 لتر بسعر 27 جنيها، وتباع مثيلاتها في الأسواق المحلية بسعر 30 جنيها، ولتر زيت الذرة بسعر 31 جنيها ومثيلاتها في السوق المحلية بسعر 40 جنيها، وزجاجة المياه الطبيعية والمعبأة من الآبار الجوفية بسعر 1.5 جنيه وفي الأسواق المحلية بسعر 3 جنيهات.

وفي سياق متصل، قال خطاب إنه رغم ارتفاع أسعار الزيوت الخام عالميا، إلا أن وزارة التموين تقوم بشراء الزيت محليا وخارجيا، لتوفير مخزون استراتيجي والعمل على ضبط الأسعار.

وأضاف خطاب أنه يوجد لدى الشركة احتياطي استراتيجي من الزيت يكفي 6 شهور، حيث يتوفر لدى الشركة مخزون بنحو 21 ألف طن زيت، 72 ألف طن زيت خام في المحطة.