الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا حتى أبريل المقبل

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 أبريل 2022، حسبما أفادت فضائية "الحدث" في خبر عاجل، قبل دقائق.

وكانت رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة منى يول اعتماد المجلس قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا "أونسميل" اليوم الإثنين.

وقالت السفيرة يول في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية: "أتوقع أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجلس، غداً الاثنين، بشأن تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تنتهي في31 الجاري".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في نهاية سبتمبر الماضي، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 يناير 2022، وذلك في مسعى للوصول إلى اتفاق لتجنب تعطيل عمل البعثة.

من جهة أخرى، حذرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مؤخرا، من تشكيل حكومتين في البلاد، داعية البرلمان الليبي إلى تحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

واعتبرت وليامز، في مقابلة تلفزيونية، أن تشكيل حكومة جديدة دون معالجة ملف الانتخابات يشكل نوعاً من الاستقواء على إرادة الشعب الليبي الذي قالت إنه لا يريد فترة انتقالية أخرى.

وأشارت وليامز إلى وجود خارطة طريق في ليبيا كانت لمدة 18 شهراً وهو ما لم يتحقق، مؤكدة أن السياسيين الليبيين أضافوا 6 أشهر إضافية لمعالجة المشاكل الانتخابية. 

وبشأن المرتزقة، شددت وليامز على أن الانسحاب الكامل لهم ليس شرطاً مسبقاً للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية إخراجهم يجب أن تتم بحذر.

وفي وقت سابق اليوم، جددت وليامز التأكيد على أن الامتثال لإرادة الشعب الليبي بإعادة الانتخابات التي تعذر عقدها في ديسمبر الماضي لمسارها الصحيح، هو الحل الأمثل والوحيد لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ 2011م.

مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة تمديد عمل البعثة الأممية ليبيا نهاية إبريل تصويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

أحمد حجازى يغيب عن مباريات مصر المتبقية فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون