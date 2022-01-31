مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا حتى أبريل المقبل

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 أبريل 2022، حسبما أفادت فضائية "الحدث" في خبر عاجل، قبل دقائق.

وكانت رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة منى يول اعتماد المجلس قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا "أونسميل" اليوم الإثنين.

وقالت السفيرة يول في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية: "أتوقع أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجلس، غداً الاثنين، بشأن تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تنتهي في31 الجاري".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في نهاية سبتمبر الماضي، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 يناير 2022، وذلك في مسعى للوصول إلى اتفاق لتجنب تعطيل عمل البعثة.

من جهة أخرى، حذرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مؤخرا، من تشكيل حكومتين في البلاد، داعية البرلمان الليبي إلى تحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

واعتبرت وليامز، في مقابلة تلفزيونية، أن تشكيل حكومة جديدة دون معالجة ملف الانتخابات يشكل نوعاً من الاستقواء على إرادة الشعب الليبي الذي قالت إنه لا يريد فترة انتقالية أخرى.

وأشارت وليامز إلى وجود خارطة طريق في ليبيا كانت لمدة 18 شهراً وهو ما لم يتحقق، مؤكدة أن السياسيين الليبيين أضافوا 6 أشهر إضافية لمعالجة المشاكل الانتخابية.

وبشأن المرتزقة، شددت وليامز على أن الانسحاب الكامل لهم ليس شرطاً مسبقاً للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية إخراجهم يجب أن تتم بحذر.

وفي وقت سابق اليوم، جددت وليامز التأكيد على أن الامتثال لإرادة الشعب الليبي بإعادة الانتخابات التي تعذر عقدها في ديسمبر الماضي لمسارها الصحيح، هو الحل الأمثل والوحيد لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ 2011م.