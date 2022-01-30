عدم قبول دعوى وقف بث قناة الزمالك

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة باسم نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2914 لسنة 75 ق، كلًا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد صبري في دعواه، أن ما يذاع عليها يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه.