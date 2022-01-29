العيون المنتفخة والنمش المصطنع.. صيحات جمال أوجدتها منصة تيك توك

أصبحت منصة التيك توك الخاصة بالفيديو عام 2021 تتمتع بشعبية جارفة بين الفتيات خاصة المتابعات لعالم الجمال والموضة حيث استلهمت الكثيرات طرق غريبة للعناية بالبشرة؛ وأثبت التطبيق أن له دور كبير في صناعة التجميل على مدار العامين الماضيين، لتأثيره على عادات المستهلكين من خلال إعادة تنشيط الاهتمام بالمنتجات التي تم إصدارها منذ سنوات؛ من حيل الشعر المختلفة لإطلالات المكياج، والعناية بالبشرة والشعر. وإليكِ بعض بدع الجمال الأكثر غرابة في TikTok لعام 2021؛ كما رصدها موقع fashion.

مستحضر الأنف

أصبح من الواضح قريبًا في عام 2021 أن أقنعة الوجه لن تغادرنا وظلت الأنوف مخفية في العديد من المواقف مغطاة بقطعة بالقماش، أي الكمامة، أثناء السفر في وسائل النقل العام وأداء المهمات في الخارج؛ لذلك كان وضع أحمر الخدود الوردي على قاعدة أنفك اتجاهًا لم يكن بإمكان أحد توقعه وظهر لأول مرة على TikTok في شكل نمشًا مزيفًا على شكل قلب.

ماكياج "لعبة الحبار"

قد لا تبدو الدراما البائسة المليئة بالدماء والعرق والأقنعة كمصدر طبيعي لاقتباس قواعد الجمال منها ولكن المفاجأة التي ضربت Netflix حول "Squid Game" وهي مسابقة يتنافس فيها اللاعبون في ألعاب الأطفال بقصص الحياة أو الموت على وسائل التواصل الاجتماعي وابتكر المستخدمون بما في ذلك مستخدمي اليوتيوب مكياجهم الخاص المستوحى من المتسابقين الخياليين في العرض، مثل كانغ ساي بيوك، اللاجئ الكوري الشمالي القفص.

العيون المنتفخة

ظهرت صيحة مكياج أخري مرتبطة بظهور أكياس العين المصممة بعناية والمطلية باللون البرونزي من ظلال العيون وترجع صيحة التجميل هذه لكوريا.

جدير بالذكر أنه بفضل التيك توك وصلت عمليات البحث عن أنواع مكياج بعينها ترجع لعام 2016 وفي الأعوام السابقة لذلك لأعلى مستوياتها؛ مثل البحث عن مصحح ألوان البشرة.