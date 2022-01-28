سكاى سبورتس: ليفربول يرفض عرضين لضم مهاجمه اليابانى

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضين للمهاجم الياباني الدولي تاكومي مينامينو، من نادي موناكو الفرنسي وفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.

وذكرت سكاي سبورتس أن اللاعب الياباني خاض 18 مباراة هذا الموسم، من بينهم 6 مباريات أساسيًا وأربعة منها في كأس كاراباو.

وأكدت أن ليفربول لا يخطط للاستغناء عن مهاجمه نظرًا لأن الفريق ينافس في أربع مسابقات حاليًا.

وانضم مينامينو إلى ليفربول من سالزبورج النمساوي في يناير 2020 مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، هنأ نادي ليفربول الإنجليزي، جناح فريقه الأول لكرة القدم محمد صلاح، على قيادته منتخب بلاده في الفوز على كوت ديفوار والتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وكتب نادي "ليفربول"، عبر موقعه الرسمي، "سجل محمد صلاح ركلة الجزاء الحاسمة لتتأهل مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بفوزها على كوت ديفوار".

وأضاف: "حافظ صاحب القميص رقم 11 على هدوئه لينفذ ركلة الجزاء الخامسة لبلاده ليفوز المنتخب بركلات الترجيح 5-4 في مباراة دور الـ16 يوم الأربعاء في دوالا بالكاميرون".

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة بأكملها وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، وسدد آخر ركلة ترجيح للفراعنة بنجاح وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة الإفريقية المُقامة حاليًا في الكاميرون، حيث فازت مصر بركلات الترجيح 5-4.

من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني وجميع أعضاء البعثة بالفوز على المنتخب الإيفواري، والتأهل إلى دور الثمانية في منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وخلال اتصال بالبعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع منتخب كوت ديفوار، أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون ، والذي كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي الشقيق في دور الثمانية.

وطلب صبحي من لاعبي المنتخب المصري مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض في دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.