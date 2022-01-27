الأوقاف والثقافة يحتفلان بمئوية «رؤية» بمعرض الكتاب: تقدم إضافة إيجابية

احتفلت وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة بمئوية سلسلة "رؤية"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين من خلال الاحتفال بصدور 100 عدد من السلسلة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وذلك بقاعة ضيف الشرف بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وفي كلمته رحب الدكتور هيثم الحاج بالحضور مؤكدًا أن مشروع رؤية أهم وأضخم مشروع تنويري في التاريخ ، امتاز بجودة في العمل وسرعة في الإنجاز وتعاون غير مسبوق بين وزارتي الأوقاف والثقافة لإنجاح هذا المشروع الكبير والذي نسعى لتطويره كل لحظة بداية من سلسة (رؤية) لتصحيح المفاهيم إلى سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع كبار الكتاب ومرورًا بسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

وأشار إلى أنه إيمانًا من وزارتي الأوقاف والثقافة بأهمية المشروع الثقافية والتنويرية تم تصدير (رؤية) المترجمة للعالم بتضافر بين رؤى وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف لتقديم منتج يجمع بين وجهات النظر المختلفة مع الحفاظ على قيم المجتمع المصري.

وفي كلمته نقل الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف تحيات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب ، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكد أن سلسلة "رؤية" للنشء من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ، تهدف إلى إنشاء محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة الطفل ، كما تهدف إلى تحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وفي هذا الإطار تم إصدار سلسلة "رؤية" بمجموعاتها الأولى ، والثانية، وسلسلة "رؤية" للنشء ، وسلسلة "رؤية" المترجمة إلى لغات متعددة.

وأشار إلى أن المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير صدرت في خمسة عشر كتابًا يتصدرها كتاب "الجاهلية والصحوة " ، وكتاب "هؤلاء هم الإخوان " .

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة تحتفلان بمئوية "رؤية " للفكر المستنير وإصداراتها الحديثة المتميزة ، حيث صدر الكتاب رقم (100) من سلسلة "رؤية " وهو كتاب "الجاهلية والصحوة" ، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، مترجمًا إلى اللغة البرتغالية ، لتصل بذلك أعداد سلسلة "رؤية " إلى مائة عدد ، منها : 38 إصدارًا من سلسلة "رؤية " للفكر المستنير باللغة العربية ، و 44 إصدارًا من سلسلة "رؤية" المترجمة للغات الأجنبية المختلفة ، و 15 إصدارًا من سلسلة "رؤية" للنشء باللغة العربية ، و 3 إصدارات مترجمة من "رؤية" للنشء ، بإجمالي 53 إصدارًا باللغة العربية و 47 إصدارًا مترجمًا.

وأكد على أن سلسلة "رؤية" بجميع إصداراتها شقت طريقها وبقوة في الداخل والخارج ، حيث تم عرض السلسلة بكافة فروعها العربية والمترجمة ورؤية للنشء بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الشارقة الدولي والذي أقيم بمدينة الشارقة في الفترة من 3 – 11 نوفمبر 2021م ، لما تتضمنه سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، و"رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ، و"رؤية" للنشء ، من فكر مستنير ومراعاة لواقع العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع ، وما تتضمنه من جوانب ثقافيةٍ عامةٍ ، المجتمعُ في أمسِّ الحاجة إليها ، وما تقدمه من إضافة إيجابية فكريًّا ، وثقافيًّا ، ومعرفيًّا ، وسلوكيًّا ، لمكتبة الطفل والنشء بصفة عامة.

وأهدى الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف نسخة من كتاب الله للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب ، والدكتورأحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، كما تم تكريم المشاركين بسلسلة "رؤية" من الهيئة العامة للكتاب ووزارة الأوقاف وإهدائهم نسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لدورهم في إنتاج هذه السلسلة المتميزة.