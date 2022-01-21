تفاصيل استغاثة صيدلانية بعد تعدي سيدة عليها بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن استغاثة صيدلانية بتعدي إحدى السيدات عليها بالدقهلية.

وتضمن الفيديو المُشار إليه استغاثة صيدلانية من تعدي جارتها عليها باستخدام ماسورة حديدية، ويظهر بمقطع الفيديو، سيدة تستغيث بمتابعيها وأخرى تتوجه نحوها للتعدي عليها وتدخل عدد من المواطنين للفصل بينهما.

وبالفحص، تبيَّن أنه تم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ 20 الجاري بمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت صرف إثنين من أطراف الواقعة وإخلاء سبيل أخرى بضمان مالي.