«شينخوا» تبرز إشادة كوريا الجنوبية بالدور المصري في مكافحة الإرهاب

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري الجنوبي "مون جيه إن" اتفقا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها "مون جيه" إلى مصر ضمن جولة له بالشرق الأوسط.

وأشارت في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن مصر تسعى لجذب الشركات الكورية الجنوبية والاستثمارات في مشروعات التنمية الكبرى ومشاريع البنية التحتية، وكذلك في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله "تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمامنا المشترك بالتشاور وتبادل الآراء حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية".

وبينت أن الرئيس الكوري الجنوبي أشاد خلال زيارته القاهرة بالدور المصري باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، كما تطرق إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة ، وترسيخ قيم التعايش والتسامح في المنطقة.

وأضافت "ناقش الرئيسان الفرص الهائلة التي يتيحها بدء العمل في منطقة التجارة الحرة القارية، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

ولفتت إلى أن الرئيسين شهدا مراسم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم ، من بينها صفقة بمليار دولار أمريكي للتعاون المالي من 2022 إلى 2026 بين البلدين ، وقرض بقيمة 251 مليون دولار من كوريا الجنوبية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر، والسد العالي، كما وقع الجانبان على منحة كورية بقيمة ثمانية ملايين دولار أمريكي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، صباح أمس الخميس بقصر الاتحادية، الرئيس مون جهي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسيدة قرينته، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي 16 عاماً.