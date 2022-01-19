الدفاع الهندية يعلن مقتل 3 جنود على متن سفينة تابعة للبحرية بمومباي

لقي 3 جنود هنود مصرعهم في انفجار على متن سفينة تابعة للبحرية بالقرب من ​مومباي.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية أن الحادث وقع في حوض بناء للسفن البحرية في مومباي، وأدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد البحرية.

وقالت الخارجية في بيان لها، “الجنود الذين لقوا مصرعهم ماتوا متأثرين بجروح نجمت عن انفجار في مقصورة داخلية، على متن سفينة ​البحرية الهندية​ رانفير كاشفة أنه بعد الانفجار، نجح أفراد الطاقم في السيطرة على الموقف، على متن السفينة بسرعة كبيرة، وتجنبوا أضرارا مادية أكبر، ولم يتضح أسباب الحادث على الفور”.