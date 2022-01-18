طارق شوقى: لا واسطة فى تعيين المدرسين الجدد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، قرار تاريخي لم يحدث منذ سنوات طويلة لأنه أعاد فتح باب التعيين من جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": 150 ألف معلم هذا رقم لم يسبق حدوثه في العشرين سنة الماضية ونشكر رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي وكل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أنه توجد خريطة للعجز وعلى أساسها خرج قرار التعيين بعد عرضها على الرئيس وهو يبحث الموازنة العامة.

وأكد أنه خلال 6 أو 8 أسابيع سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة والخالية تمامًا من أي واسطة، موضحًا التدريب ورفع المستوى الاجتماعي والمهني للمعلمين ويوجد حافز إضافي لهم.