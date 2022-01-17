هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

تساؤلات تدور في أذهان الكثير من المواطنين بعد ارتفاع عدد الاصابات بالمتحور الجديد، وذلك لفيروس كورونا الذي يعرف بأوميكرون، طبقا لتصريحات الوزير خالد عبد الغفار، الذي يقوم بأعمال وزير الصحة، ووزير التعليم العالى، عن هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا ضمن الإجراءات التى ستلجأ لها الدولة المصرية.

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا

تستعرض "الدستور" في تلك السطور الإجابة على هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا خلال الفترة الحالية.

ولم يكتفوا بتلك التساؤل بل تساءلوا عن ما مصير القوانين التي قام بإصدارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليها، وذلك بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة، وكذلك الجوائح الصحية التي تنص على إعطاء الحق كاملا لرئيس الوزراء بإصدار أي قرار وأيضا اتخاذ 25 إجراء في وجود حالة تفشي وانتشار الأوبئة أو الجوائح الصحية، وأيضا ارتفاع أعداد المصابين لمواجهة تفشي الخطر بما يحفظ لهم صحتهم والسلامة العامة لهم ولأسرتهم.

ويتاح كذلك اتخاذ قرار التعطيل للدراسة لمدة أيام محددة، أو إلغاء السنة تماما في المدارس والجامعات وجميع المعاهد وأي تجمعات للطلاب بهدف تلقي العلم، وأيضا اتخاذ ما يلزم من التدابير في شأن الامتحانات للعام الدراسي، وتعطيل العمل نهائيا بدور الحضانة، ولكن لم يصدر أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة في المدارس أو الجامعات حتى الآن.

زيادة انتشار حالات الإصابة بكورونا

طلب خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة على ضرورة أخذ المواطنين الاحتياطات والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لأن "أوميكرون" متحورجديد ينتشر 4 أو 5 سرعة أضعاف المتحورات الأخرى.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، أن تكون أعراضه تماما كأعراض الأنفلونزا الموسمية، وذلك من رشح أوصداع أو ألم عند البلع وكذلك جفاف في الحلق، أو وجود كحة وأيضا بعض آلام في الصدر مع ارتفاع درجات الحرارة، ولن تكون موجودة غير في الحالات المصابة إصابة شديدة.

وأما عن التزايد في عدد الإصابات بالشكل المنتشر تزايد تساءل الأشخاص عبر محرك جوجل العالمي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وموقع تويتر عن ما يفعلوه في ظل انتشار الفيروس وتزايد الأعداد بالشكل المنتشر السريع.