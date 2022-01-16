الصين تصدر أكثر من 68 ألف حفار إلى الخارج فى عام 2021

ذكرت بيانات جمعية الصين لمعدات البناء أن مبيعات الحفارات في الصين، وهي مقياس لحيوية تطوير البنية التحتية، سجلت توسعا مطردا العام الماضي، مع ازدهار صادرات المعدات.

وصدرت 25 شركة رائدة في صناعة الحفارات في الصين 68427 حفارا في عام 2021، وهو ما يقارب ضعفي الحجم المسجل في عام 2020 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الخارجي القوي، حسبما أظهرت البيانات.

وتم بيع حوالي 274357 حفارا في السوق المحلية الصينية، مما رفع إجمالي مبيعات الحفارات في البلاد في عام 2021 إلى 342784 وحدة ، بزيادة سنوية قدرها 4.6 في المائة، وفقا للجمعية.

و في الشهر الماضي وحده، انخفض إجمالي مبيعات الحفارات بنسبة 23.8 في المائة على أساس سنوي إلى 24038 وحدة ، في حين بلغت الصادرات 8615 وحدة، مسجلة ارتفاعا حادا بنسبة 104.6 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضا من 165 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 104 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها

إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 104864 إصابة مؤكدة ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.