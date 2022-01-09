الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

يتسحاق بن يسرائيل
يتسحاق بن يسرائيل

حذر مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية يتسحاق بن يسرائيل، من أن الضغوط التي تمارسها تل أبيب على الولايات المتحدة لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران يعتبر "خطأ استراتيجيا خطيرا".

 

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن بن يسرائيل قوله خلال فعالية ثقافية بمدينة بئر السبع: "من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ (الضغط على واشنطن بخصوص الاتفاق النووي). هذا هو أخطر خطأ استراتيجي في البلاد".

 

بخصوص لجوء إسرائيل إلى ضربة جوية لمنشآت إيرانية النووية، أوضح بن يسرائيل أن "سلاح الجو يمكنه حاليا تدمير المنشآت النووية في إيران، لكنهم سيعيدون تأهيلها في غضون عامين تقريبا"، لافتا إلى أن التدخل العسكري كان يمكن أن يكون فعالا بشكل كامل قبل 10 أو 15 سنة.

 

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، في ديسمبر المنصرم، أن "إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، في وقت قريب".

إيران إسرائيل على اسر إلغاء الاتفاق النووى نووي الضغط النووي استراتيجي واشنطن لاتفاق النووي مسؤول إسرائيلي الاتفاق النووي مع إيران إلغاء الاتفاق اتفاق النووي اتفاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

جنوب أفريقيا تسجل 7759 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكثر من 100 ألف شخص يحتجون ضد لوائح مكافحة كورونا فى فرنسا

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الأحد 9-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون