مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

حذر مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية يتسحاق بن يسرائيل، من أن الضغوط التي تمارسها تل أبيب على الولايات المتحدة لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران يعتبر "خطأ استراتيجيا خطيرا".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن بن يسرائيل قوله خلال فعالية ثقافية بمدينة بئر السبع: "من الصعب أن نتخيل كيف ارتكبت إسرائيل، بصفتها دولة حكماء، مثل هذا الخطأ (الضغط على واشنطن بخصوص الاتفاق النووي). هذا هو أخطر خطأ استراتيجي في البلاد".

بخصوص لجوء إسرائيل إلى ضربة جوية لمنشآت إيرانية النووية، أوضح بن يسرائيل أن "سلاح الجو يمكنه حاليا تدمير المنشآت النووية في إيران، لكنهم سيعيدون تأهيلها في غضون عامين تقريبا"، لافتا إلى أن التدخل العسكري كان يمكن أن يكون فعالا بشكل كامل قبل 10 أو 15 سنة.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، في ديسمبر المنصرم، أن "إسرائيل تفتقر إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر بشكل كبير، برنامج إيران النووي، في وقت قريب".