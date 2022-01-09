الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإسعاف تعلن عن حاجتها لأفراد للعمل

الإسعاف
الإسعاف

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن حاجتها إلى أفراد للعمل بغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية بطريقة  الندب ( داخلي - خارجي)، و نظام العمل ( 12 ساعة) يتخلله فترات راحة محددة.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي (ويفضل الحاصلين على مؤهلات حاسب آلي - نظم ومعلومات)، و أن يكون لديه خبرة في مجال الاتصالات، وان يكون  السن أقل من 40 سنة، و محل الإقامة يفضل أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المتقدم سيخضع لاختبارات و مقابلة شخصية، ويمكن التقديم عن طريق إرسال المستندات على البريد الإلكتروني 

[email protected]

بالإضافة لتسليم المستندات باليد إلى مكتب العلاقات العامة بمقر الهيئة المؤقت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة هي سيرة ذاتية، وبيان حالة وظيفية، وشهادة المؤهل، وشهادات خبرة في ذات المجال (إن وجد) على أن يتم التقديم بداية من يوم السبت الموافق 8\1\2022 حتى السبت 15\1\2022.  

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الإسعاف تعلن عن حاجتها لأفراد للعمل لديها
الإسعاف تعلن عن حاجتها لأفراد للعمل لديها
وزارة الصحة والسكان هيئة الإسعاف المصرية مطلوب موظفين بهيئة الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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