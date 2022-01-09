الإسعاف تعلن عن حاجتها لأفراد للعمل

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن حاجتها إلى أفراد للعمل بغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية بطريقة الندب ( داخلي - خارجي)، و نظام العمل ( 12 ساعة) يتخلله فترات راحة محددة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي (ويفضل الحاصلين على مؤهلات حاسب آلي - نظم ومعلومات)، و أن يكون لديه خبرة في مجال الاتصالات، وان يكون السن أقل من 40 سنة، و محل الإقامة يفضل أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المتقدم سيخضع لاختبارات و مقابلة شخصية، ويمكن التقديم عن طريق إرسال المستندات على البريد الإلكتروني

[email protected]

بالإضافة لتسليم المستندات باليد إلى مكتب العلاقات العامة بمقر الهيئة المؤقت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة هي سيرة ذاتية، وبيان حالة وظيفية، وشهادة المؤهل، وشهادات خبرة في ذات المجال (إن وجد) على أن يتم التقديم بداية من يوم السبت الموافق 8\1\2022 حتى السبت 15\1\2022.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ