الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضربة قاضية لـ3 موظفين».. «الداخلية» تقطع رءوس الفساد بالمحليات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودهم لضبط ذيول الفساد، وضبط رؤوس الفساد داخل الوحدات المحلية حيث وجهت 3 ضربات قاضية لـ 3 موظفين فاسدين بعدة محافظات، تربحوا وربحوا الغير بـ 16 مليون جنيه.

موظف فاسد جمع 5 ملايين جنيه بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا) بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى تحقيقه كسباً غير مشروع مستغلاً طبيعة عمله وموقعه الوظيفى كونه (مسئول الأملاك بالظهير الصحراوى بمنطقة سمالوط) وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المُشار إليه بإخفاء وتمويه طبيعتها من خلال تأسيسه الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً).

موظف محليات فاسد جمع 5 ملايين جنيه بالإسماعيلية

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدرس بإحدى المدارس بالإسماعيلية) باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه وقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة دخله وتحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً).

موظف محليات الغربية أضاع على الدولة 6 ملايين جنيه

فيما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة .. قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية)، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى وعدم قيامه بإصدار قرار إزالة بذلك وعدم تحرير محاضر بعدم تنفيذ تلك القرارات لإقامة الدعاوى ضدهما، ما مكنهما من البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتى بلغت (6 ملايين جنيه)، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الوقائع.

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