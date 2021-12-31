ما حكم الشرع في عدم الذهاب للمسجد بسبب شدة المطر؟.. «الأزهر» يجيب

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه ️مع الفضل العظيم لصلاة الجماعة، والحث على أدائها في المسجد، لم تغفل الشريعة أصحاب الأعذار، ومراعاة الظروف والأحوال، خصوصًا حين تقلبات الجو في فصل الشتاء، كما في حالات:

- شدّة المطر.

- شدّة الوحل.

- شدّة الريح.

- شدّة البرد.

وتابع: «وأَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَر. «صحيح البخاري، «1/ 129».

وذكر المركز، قول ابن بطال في شرح هذا الحديث وما بعده: «أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث». «شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 291)».

وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ️من الفقهاء من جعل الريح والمطر والبرد أعذارًا في الليل دون النهار، ومنهم من قصر هذه الأعذار على السفر دون الإقامة، والراجح أنها أعذار في جميع الأوقات والأحوال.

وأن ️من استطاع الذهاب لأداء الصلاة في المسجد مع وجود هذه الأعذار فقد أخذ بالعزيمة، وله المثوبة عند الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إنَّ لك من الأجرِ على قدرِ نصَبِك ونفقتِك». «ذكره المنذري في الترغيب بهذا اللفظ، والحديث متفق عليه».

كما حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح بعض أحكام الطهارة في شدة البرد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي جاءت كالتالي:

- الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.

- الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». «أخرجه مسلم».