وزارة الاقتصاد الألمانية: الحكومة دعمت الاقتصاد في أزمة كورونا بـ130 مليار يورو

أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن مجموع ما دفعته الحكومة الألمانية منذ بدء أزمة كورونا لدعم الاقتصاد وصل إلى قرابة 130 مليار يورو.

جاء ذلك في قائمة للوزارة، اليوم الخميس وأشارت هذه القائمة إلى أن الحكومة دفعت نحو 60 مليار يورو كمساعدات للشركات وقدمت نحو 55 مليار يورو كقروض بالإضافة إلى عمليات إعادة رسملة وتقديم ضمانات.

وأوضحت الورقة التي أعدتها الوزارة لمكاتب رؤساء حكومات الولايات أنه أمكن الموافقة على 4 مليون طلب حصول على منح منذ بدء الجائحة وذلك بفضل الإجراءات الرقمية لتقديم الطلب وبفضل التعاون الجيد بين الحكومة الاتحادية والولايات.

وأضافت أنه تم إرسال نحو 156 ألف موافقة على الطلبات في إطار البرنامج الخاص لمجموعة "كيه إف دبليو" المصرفية الحكومية لدعم التنمية.

وتابعت الورقة أن الحكومة قدمت نحو 24 مليار يورو لإعانة العاملين الذين تم تقليص أوقات دوامهم في عامي 2020 و2021 بالإضافة إلى 18 مليار يورو لمساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العاملين وذلك وفقا للوكالة الاتحادية للعمل.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد سفين جيجولد:" نعمل من خلال تنسيق وثيق مع الولايات على توفير كل شيء لإيصال المساعدات إلى الشركات سريعا، ونحن ندعم شركاتنا وعاملينا نظرا لوضع الجائحة الراهن حتى يتجاوز أكبر عدد ممكن من الشركات الأزمة والوضع الصعب الحالي".

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج المخصصة للشركات لا تزال قائمة " وهناك صندوق أدوات واسع النطاق متاح" لافتة إلى تمديد مساعدات تجاوز الأزمة وتسهيل الحصول على إعانة تقليص أوقات الدوام لمدة ثلاثة شهور حتى نهاية مارس المقبل.

ويذكر أن أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الخميس، أن معدل انتشار الإصابة بعدوى كورونا في ألمانيا بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفع على نحو طفيف إلى 207.4 إصابة، مقابل 205.5 إصابة أمس الأربعاء و280.3 قبل أسبوع، و 439.2 قبل شهر.