تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار اليوم الثلاثاء معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يسود ليل الغد طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وحول الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أكد خبراء الأرصاد أنها تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20%) على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الاحمر قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الاحمر خفيفة إلى معتدل وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 10

وادى النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 14 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 13

الفيوم 19 07

بنى سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 19 04

سوهاج 19 06

قنا 20 07

الأقصر 21 06

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبوسمبل 21 09

الوادى الجديد 20 03

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16