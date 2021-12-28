الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار اليوم الثلاثاء معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يسود ليل الغد طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


وحول الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أكد خبراء الأرصاد أنها تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20%) على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الاحمر قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الاحمر خفيفة إلى معتدل وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 10
وادى النطرون 19 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 05
بورسعيد 18 16
دمياط 18 14
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 08
السويس 19 11
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 00
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 14 02
الطور 21 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 23 15
مرسى علم 22 13
الفيوم 19 07
بنى سويف 19 07
المنيا 19 05
أسيوط 19 04
سوهاج 19 06
قنا 20 07
الأقصر 21 06
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبوسمبل 21 09
الوادى الجديد 20 03
شلاتين 26 15
أبو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16

مصر ارصاد البحر الاحمر سوهاج الاسماعيلى صور بني سويف حالة الطقس الوجه البحري الإسماعيلية وادى النطرون درجات الحرارة الأرصاد الجوية فى مصر شرم الشيخ جنوب سيناء خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية مصر اليوم درجات الحرارة المتوقعة خبراء هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس في مصر درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

الزعيم الكورى الشمالي يعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا لمناقشة قضايا السياسة

اليابان والصين توافقان على تشغيل خط ساخن بين مسئولى الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل