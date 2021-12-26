الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تيجي نتراهن».. أغنية تامر عاشور الجديدة عبر يوتيوب (فيديو)

تامر عاشور
تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور، اليوم الأحد، أحدث أعماله الغنائية "تيجي نتراهن"، ضمن أغنيات ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

كلمات الأغنية  

تيجى نتراهن .. إنّ هيجى اليوم وتقولى ان انتى ندمتى وانّ الدنيا هتخليكى تعرفي قيمتى

 حاولى تلاقى .. من دلوقتى ليومها كلام.. اعملى بس حساب قدّام 

انا حذّرتِك وابقى افتكرى انِّك صمّمتى

 تيجى نتراهن .. انّك راجعه .. وان ساعتها مش هتلاقى حِجَج تقوليها ..وانّى هدوّر وشّى يوميها .. علشان ازوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه عينى فعينِك .

مش متضايقه إنّى خلاص مش هبقا معاكى بالذّات لما لقيتى ان انا بسهوله انساكى آه سايباني.

لكن عارفه بتخسرى مين طب كان ليه بقا دمع العين لو فعلاً مابقاش فى ليّا حنين جوّاكى" .

 

 

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