الصين تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 81 في اليوم السابق.



وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوي محليا، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.



وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهو أيضا نفس العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 100544 إصابة مؤكدة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل- الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها- أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

كما أكد المركز- في بيان اليوم- أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.