الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 258 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالجيزة

أسطوانة بوتاجاز
أسطوانة بوتاجاز

شكلت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة المهندسة هالة غريب، حملة رقابية مكثفة بإمبابة  للمرور على مستودعات البوتاجاز لتوفير الأسطوانات للمواطنين بالأسعار الرسمية، والمرور على المخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل في المخابز البلدية، والتأكد من جودة الخبز بالمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملة عن ضبط  تجميع أسطوانات البوتاجاز في سيارة محملة نقل كبيرة  من طابقين سعة ٢٥٨ أسطوانة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وتم مصادرة هذه الأسطوانات  ونقلها إلى مستودع تابع لشركة بوتاجسكو بكرداسة بالطريق الأبيض، وتم تسليم المتهم إلى قسم شرطة إمبابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه يتم شن الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق المحلية والأنشطة التموينية، والمرور على المخابز البلدية والتأكد من إنتاج الخبز المطابق للمواصفات القياسية والوزن 90 جرامًا والقطر 18 سم، والتشغيل في المواعيد الرسمية حتى انتهاء إنتاج حصص الدقيق استخراج 82%.

وأضافت أن هناك حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية للتأكد من تدوين الأسعار على السلع وتواريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية، والتأكد من عدم وجود سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو مقلدة، حفاظًا على صحة المواطنين .

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية تأتي بناء على توجهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لضبط الأسواق المحلية، ومنع أي مخالفات تموينية.

المرور إمبابة الجيزة الإجراءات القانونية اسطوانات البوتاجاز السوق السوداء

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وائل لطفي

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