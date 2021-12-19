الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تذبذب طفيف فى سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19 ديسمبر

الريال السعودي
الريال السعودي

رصد "الدستور" اليوم السبت، سعر الريال السعودي، حيث شهد تذبذبا طفيفا فى بعض البنوك.


سعر الريال السعودي فى البنك المركزي
تراجع سعر الريال السعودي في البنك المركزي، بشكل طفيف وسجل نحو و 4.19 جنيه للبيع 4.17 جنيه للشراء.
 
سعر الريال في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر
وواصل سعر الريال السعودي، اليوم وفقا لتقرير الدستور،  استقراره في بنك مصر، وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي
واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي حيث سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع.

 

 الريال السعودي فى بنك قناة السويس

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، اليوم الأحد، حيث سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال فى بنك القاهرة
كما استقر سعر الريال السعودي، فى بنك القاهرة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


الريال فى بنك جريدي اجريكول

فقد ارتفع سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، نحو  4.14 جنيه للشراء، بينما سجل 4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال بنك HSBC

وعن الريال السعودي في بنك HSBC، فقد سجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.

 

سعر الريال فى بنك البركة
اما فيما يخص سعر الريال السعودي،  بنك البركة فقد سجل نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال فى بنك بلوم
كما استقر سعر الريال السعودي فى بنك بلوم وحقق نحو 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.

البنك الأهلي المركزى الريال السعودي بنك قناة السويس سعر الريال السعودي بنك HSBC سعر الريال فى بنك الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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