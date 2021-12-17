رياح وأتربة.. الوادى الجديد ترفع درجة الاستعداد تحسبًا للطقس السيئ

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، طقسا مائلا للبرودة تصاحبها غيوم كثيفة في سماء المحافظة، ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق المتطرفة والمكشوفة، مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، وشهدت منطقة شرق العوينات، فجر اليوم، رياحا شديدة في المناطق البعيدة والمكشوفة وغيوما وسحبا غطت سماء المنطقة.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، وتم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الأساسية بمراكز المحافظة، وذلك تزامنًا مع هبوب الرياح الشديدة

وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على جاهزية غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

كما وجّه محافظ الوادي الجديد بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة للتأكد من الالتزام بالسرعة المقررة وتفادي وقوع الحوادث.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم، الجمعة، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة عن درجة الحرارة للمحافظة، حيث سجلت درجات الحرارة فى الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 21.