تعيين 838 شاباً بالقطاع الخاص منهم 14 من ذوي الهمم بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافطة بتعيين ٨٣٨ شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم ١٤ من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح ٢١٥ آخرين منهم ١٠ من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج ١٦٤٨ شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية قامت، خلال نوفمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع ١١٥ منحة مولود جديد بإجمالي ٢٣٢ ألف جنيه ، و ٢١ منح زواج لعدد ٢١ عامل بمبلغ ٦٣ ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ ١٠ آلاف جنيه، و ١٣ منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ ٢٦ ألف جنيه، بالإضافة إلى منحة المولد النبوي الشريف لعدد ٢٣٢٢ عامل بمبلغ مليون و ١٦١ الف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية مليون و ٤٩٢ ألف جنيه لـ ٢٤٧٢ عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف ٩٤٠ ألف جنيه رعاية صحية لعدد ٥١٥ عامل مشتغل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد" في تقريره المعروض على السيد المحافظ عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على ٦٠٢ منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير ٣٨ محضراً للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على ١٩٣ منشأة، وعمل ٤ حملات عادية، و ١٢ حملة نوعية، وأسفر عن تحرير ٥١ محضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ ١٥٧ منشأة أخرى ، والتفتيش على ١٠٦٩ منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية ١٦ شكوى عمالية، تم تسوية ٤ منها ودياً ، وإحالة ٤ للمحكمة العمالية ، و ٣ شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.