«INSPIRE.D».. منصة الملهمين في النسخة الرابعة لـ«منتدي شباب العالم»

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، عن تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات.

ويضم المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عددا من الفعاليات، أبرزها منصة "INSPIRE.D"، والذي يسعوا من خلالها أن تكون سبباً في استلهام الأفكار وحدوث تغيير في العالم، ومن خلالها يمكن للشباب المُلهم أن يحكي عن تجاربه الشخصية لمساعدة الأخرين، والتأكيد أن كل منا لديه تجربة بالإمكان مشاركتها مع الآخرين.



وتؤكد منصة «Inspire.d» أن كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى قصص الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء وحتى الفشل، وبدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم عام 2019 في استقبال رواة القصص البارزين على خشبة المسرح لفتح عقولهم واستيعاب قصصهم وإلهامها ومشاركتها.

يذكر أن المنتدى نشر مؤخرا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» فيديو تعريفي حول منصة INSPIRE.D: «استعد للشعور بالإلهام.. شاهد شبابًا من جميع أنحاء العالم يصعدون إلى مسرح WYF ويلهمون الآلاف بقصصهم. سجل الان!»

لينك الفيديو التعريفي:

https://fb.watch/9RMxS38goI/



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.