رئيس «عربية النواب»: الدعم المصري للبنان يؤكد استعادة القاهرة دورها بالمنطقة

قال يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الدعم المصري للعديد من الدول العربية يؤكد على ريادة مصر واستعادتها دورها الرائد في المنطقة في مساندة مختلف الأشقاء.

وأشار «المغازي» في تصريحات له اليوم، إلى التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية وتوليد الطاقة للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدعم المصري المتواصل للبنان لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، سواء خلال جائحة كورونا أو انفجار مرفأ بيروت، انطلاقا من دور رائد ودعم غير محدود للشعب اللبناني الشقيق.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي للقاهرة ولقائه الرئيس السيسي، مؤكدا إنها تصب في إطار العلاقات المتينة بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها باستمرار.

وأفاد النائب أن الزيارة تكمن أهميتها في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد بيروت بالمساعدات الغذائية، ولبن الأطفال والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة والتصدي لفيروس كورونا وكلها في إطار علاقات راسخة ومتينة للبلدين الشقيقين.