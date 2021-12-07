الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إغلاق الملاهي الليلية الأبرز.. إجراءات الغرب للسيطرة على «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

مازال الفيروس اللعين يطارد الكثير ويحصد الأرواح، ولم يترك خلفه سوى الحزن، حيث اتخذت بعض الدول الغربية كافة الإجراءات لمنع تفشي المرض وتقليل الإصابة به.

وترصد «الدستور» أبرز الدول التي تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي سلامة مواطنيها وهي فرنسا، أمريكا، كرواتيا.

فرنسا تشدد القيود

بداية من الجمعة المقبل، كما أعلنت صحيفة "فرانس24"، قررت الحكومة الفرنسية إغلاق النوادي الليلية بأكملها، لتقليل تفشي "أوميكرون"  لتصبح من  أكثر الدول صرامة، بعد ارتفاع الإصابات بـ"أوميكرون" اللعين، كما أوضحت الصحيفة أنه سوف يتم  إغلاق النوادي الليلة في فرنسا بداية من الجمعة المقبلة، لمدة شهر.
 
وأشار رئيس الوزراء جان كاستكس، أنه تم إقرار إغلاق الملاهي الليلية بسبب الانتشار الكبير للفيروس، وبسبب صعوبة ارتداء الكمامة، موضحًا إلى أن الشركات المتضررة ستتلقى تعويضات.
 
وأكد كاستكس، أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها فرنسا، في الوقت الحالي، وإغلاق الملاهي الليلية، ماهي إلا مجرد لتوخي الحذر، لافتا إلى ضرورة توخي الحذر، والعمل عن بعد، وتتراوح مده العمل مابين يومين إلي ثلاثة أيام في الأسبوع، وانه يجب الالتزام، بارتداء الكمامة، كما قال أن هذه الإجراءات يجب الالتزام بها لمنع انتشار الفيروس بين الناس.

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 10 دول 

حذرت السلطات الأمريكية مساء يوم الاثنين مواطنيها بعدم السفر إلى 10 دول تشمل "فرنسا والبرتغال"، ويعتبروا من أفضل الدول تلقيح في أوروبا.

تجنبوا السفر إلى فرنسا

وأعلنت وزارة الخارجية للرعايا الأمريكيين في نشرتها الجديدة "تجنّبوا السفر إلى فرنسا"، كما كثفت وزارة الرعاية الأمريكية ضرورية التحذير لهذا البلد إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى، مع اقتراب عيدَي الميلاد ورأس السنة، وسط تفشي المتحوّرة "أوميكرون". 
 
وتضم لائحة الدول التي تحذر منظمات الصحة ومكافحة الوباء من زيارتها، فرنسا والبرتغال، قبرص وأندورا وليختنشتاين في أوروبا، بالإضافة إلي الأردن وتنزانيا، ومالي وجزر فيجي اللتين أعلنت كل منهما أمس الاثنين تسجيل أول إصابة بأوميكرون.

كرواتيا تسجل الإصابة بمتحور "أوميكرون"

سجلت كرواتي صباح أمس الإثنين أولي حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".
 
كما أوضح مدير المعهد الكرواتي للصحة العامة، كرون سلاف كاباك، في مؤتمر صحفي، أن الحالتين المصابين بمتحور كرونا، لم يُظهرا أية أعراض خطيرة، وأنه على الفور تم وضع كل من تم التعامل معهم تحت الملاحظة، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة مواطنيها، وتقليل تفشي المتحور الجديد، حسب شبكة "إن. وان" الإخبارية.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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