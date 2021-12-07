وفد «إسكان البرلمان» يتابع تنفيذ المشروعات القومية فى مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفدًا برلمانيًا برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي يزور المحافظة حاليًا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في المحافظة ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وسيكون متواجدًا خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد غدًا للمناطق سالفة الذكر.

وتعد مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع، حيث تضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترًا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.

وتشمل الزيارة الميدانية تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى جميع المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح، مؤكدًا أن اللجنة تولي المشروعات القومية اهتمام خاص.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبدالهادى، والنائبين رقية عبدالعزيز، وميرفت عازر.‏

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إن الزيارات الميدانية تشمل تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى جميع المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح، مؤكدًا أن اللجنة تولى المشروعات القومية اهتمامًا خاصًا.