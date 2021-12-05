تغطية مباشرة لحفل ختام «مهرجان القاهرة السينمائى» على نايل سينما

تنقل قناة نايل سينما بثًا مباشرًا لتغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ43 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم.

وصرح أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات المتخصصة، بأن نايل سينما برئاسة السيناريست سيد فؤاد، أن التغطية ستشمل لقاءات مع نجوم وضيوف المهرجان على الهواء مباشرة وتُجرى لقاءات مع الفائزين بجوائز المهرجان.

وتشرف على التغطية سماح مصطفى، منسقًا عامًا، وتقدمها رباب الشريف شريف نور الدين، ويُعدها سيد شعبان ومحمود عبود، ومن إخراج دعاء أحمد.

ويسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى، فى حفل يقام بدار الأوبرا المصرية بحضور كبار نجوم ونجمات الفن، وأعلن محمد حفظى أن ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ43 سيشهد تكريم المنتج الأمريكى لورانس بندر لمسيرته الفنية على مدار أكثر من 30 عاما.

لورانس بندر منتج أفلام أمريكى اشتهر بعد إنتاجه لفيلم كلاب المستودع فى سنة 1992 ومنذ ذلك الحين أنتج تقريبا جميع أفلام المخرج كوينتن تارانتينو، مثل المضاد للموت، جانغو الحر والحاقدون الثماني، وتمتد مسيرته لأكثر من 30 سنة تعاون فيها مع العديد من المخرجين وحصلت أعماله على 5 جوائز و 29 ترشيحا لجائزة الاوسكار.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسبانى "المسابقة الرسمية"، لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائى طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبى كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة، كما تم تكريم الفنانة الكبيرة نيللي بجائزة انجاز العمر.

وأقيمت الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).