الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تغطية مباشرة لحفل ختام «مهرجان القاهرة السينمائى» على نايل سينما

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تنقل قناة نايل سينما بثًا مباشرًا لتغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ43 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم. 

وصرح أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات المتخصصة، بأن نايل سينما برئاسة السيناريست سيد فؤاد، أن التغطية ستشمل لقاءات مع نجوم وضيوف المهرجان على الهواء مباشرة وتُجرى لقاءات مع الفائزين بجوائز المهرجان.

وتشرف على التغطية سماح مصطفى، منسقًا عامًا، وتقدمها رباب الشريف شريف نور الدين، ويُعدها سيد شعبان ومحمود عبود، ومن إخراج دعاء أحمد. 

ويسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى، فى حفل يقام بدار الأوبرا المصرية بحضور كبار نجوم ونجمات الفن، وأعلن محمد حفظى أن ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ43 سيشهد تكريم المنتج الأمريكى لورانس بندر لمسيرته الفنية على مدار أكثر من 30 عاما.

لورانس بندر منتج أفلام أمريكى اشتهر بعد إنتاجه لفيلم كلاب المستودع فى سنة 1992 ومنذ ذلك الحين أنتج تقريبا جميع أفلام المخرج كوينتن تارانتينو، مثل المضاد للموت، جانغو الحر والحاقدون الثماني، وتمتد مسيرته لأكثر من 30 سنة تعاون فيها مع العديد من المخرجين وحصلت أعماله على 5 جوائز و 29 ترشيحا لجائزة الاوسكار.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسبانى "المسابقة الرسمية"، لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائى طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبى كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة،  كما تم تكريم الفنانة الكبيرة نيللي بجائزة انجاز العمر. 

وأقيمت الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).

مهرجان القاهرة السينمائى ختام مهرجان القاهرة السينمائي موعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي مهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

لماذا تخرج متحورات كورونا من الدول النامية؟.. أطباء يجيبون

«خريطة سقوط الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

كيف رد الرئيس السيسى على أمنية أحد ذوى الهمم بمقابلة محمد صلاح؟

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

خلال احتفالية «قادرون باختلاف».. 5 هدايا من الرئيس السيسى لذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى

توتر في القدس.. تفاصيل تحقيقات طعن إسرائيلي في باب العامود