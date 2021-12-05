نيفين حمودة: نسعى لتحقيق أحلام الرئيس السيسي بالمدارس المصرية الدولية

قالت نيفين حمودة، المشرف على المدارس المصرية اليابانية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نجاح مشروع المدارس المصرية الدولية أدى إلى التوسع فى المدارس المصرية.

وأكدت حمودة، خلال احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع هيئة الجايكا، لتكريم أول فريق مصرى لأنشطة التوكاتسو، أن لدينا أحلام للتوسع فى تدريب كل معلمى مصر على أنشطة التوكاتسو خاصة فى نظام التعليم الجديد (٢.٠).

وأضافت حموده، كما نسعى إلى دعم المدارس الراغبة فى تطبيق أنشطة التوكاتسو، قائلا: «نسعى أيضاً إلى تحقيق أحلام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشروع المدارس المصرية الدولية».

وكان قد بدأ قبل قليل احتفال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع هيئة الجايكا، لتكريم أول فريق مصرى لأنشطة التوكاتسو، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمى، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

وكانت قد أوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، شخصية وسلوك الطلاب المستهدفة والمتوقعة من خلال تعاليم و تربية التوكاتسو، والتي تتمثل في التالي:

1- يصبح الطلاب قادرين علي تبادل مشاعرهم وتفهم وتقبل أحاسيس الآخرين.

2- يستطيعوا تعلم التعايش مع بعضهم البعض وتفهم وتقبل اختلاف الافكار والدين ولون الجسد والجنس والعرق وأيضا المستوى المادي والاجتماعي.

3- المشاركة المجتمعية من خلال تنفيذ الواجبات والأعمال اللازمة والتفكير في المسئوليات كونهم من مؤسسي المجتمع والبيئة التي يعيشوا فيها.

4- يسعون للبحث عن التحديات واكتشاف المشاكل والعمل على إيجاد الحلول وتحديد طرق التغلب عليها من أجل بناء مجتمع وبيئة أفضل.

5- أن يدركوا فكرة التعلم وتحديد الاهداف من أجل تحسين وإدارة الذات.

6- تحديد الطرق والخطوات ووضع الخطط من أجل حل المشكلات الحالية أو المستقبلية والعمل على تنفيذها.