استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار فتح بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم سوء الأحوال الجوية، وبدء نوة قاسم.

وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت قد ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، الأيام الماضية، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.