محمد حفظى يكشف سبب حضور شبيهة عبلة كامل وأمير كرارة بمهرجان القاهرة

حالة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين داخل دار الأوبرا المصرية، ومهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، بسبب تواجد شبيهة كلٍ من الفنانة عبلة كامل، والفنان أمير كرارة، داخل المهرجان وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الناس، فيما التقط عدد من الحضور الصور معهم، وتساءل البعض الآخر عن سبب دعوتهم داخل مهرجان القاهرة في دورته الحالية.

ورد محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على سبب تواجدهم داخل مهرجان القاهرة السينمائي، وهو إنهم مثل باقي الجمهور، ربما تواجدوا لمشاهدة الأفلام السينمائية العالمية التي تعرض للمرة الأولى بداخل المهرجان، متابعًا: "معرفش مين جابهم ولكن لم توجه لهم دعوة بشكل رسمي".

وأضاف حفظي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يتم دعوة كلٍ من شبيهة الفنانة عبلة كامل، وشبيه الفنان أمير كرارة، لافتًا إلى أن الأمر عاديًا ولم يثير غضب أي شخص خاصًة أن تواجدهم كان في مكان عرض الأفلام بشكل طبيعي كجمهور ولم يدخلا إلى السجادة الحمراء "ريد كاربت".

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 بدأت يوم الجمعة الماضية 26 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، يوم الأحد المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

تتواصل فعاليات وعروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى الدورة الـ43، المقامة بدار الأوبرا المصرية، حيث يشهد اليوم الخميس، سابع أيام المهرجان، العديد من العروض، على عدة مسارح بدار الأوبرا وسينما الزمالك وباقى دور العرض الأخرى، حيث يعرض عدد من الأفلام فى مواعيد عرضها الأول عالميًا أو فى أفريقيًا أو عربيًا، كما يتضمن الجدول عدة حلقات نقاشية مع صناع السينما والدراما.