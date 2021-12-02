7 نصائح مهمة لمرضى الإيدز

قدمت هيئة الدواء المصرية 7 نصائح لمرضى الإيدز عند حصولهم على الأدوية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الإيدز.

وأشارت إلى ضرورة الحصول على الجرعة اليومية من العلاج في ميعادها؛ والتى تقوم بدور وقاية الشركاء من خطر الإصابة بالفيروس أثناء الاتصال الجنسي، كما نصحت بعدم زيادة الجرعات اليومية من أدوية الإيدز؛ لكونه يؤدى لزيادة مقاومة الفيروس للأدوية، وبالتالي يؤدى تطور للفيروس.



وأوضحت أنه فى حال نسيان الجرعة اليومية المقررة؛ لابد من تناولها فور تذكرها مع ضرورة أخذ الجرعة التالية في ميعادها اليومي المقرر، وفى حال نسيان أكتر من جرعة لابد من استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.



ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم توقف أدوية الإيدز فجأة اذا كانت نتيجة التحاليل المعملية سلبية إلا بعد استشارة الطبيب المختص؛ لإن ذلك لا يعنى أنه تم القضاء على فيروس نقص المناعة المسبب للإيدز.



كما نصحت بضرورة إتباع خطة يومية للعلاج، من خلالها يتم تذكر مواعيد الجرعات مثل ربطها بروتين يومي ليك أو استخدام المنبه.



وشددت على ضرورة إجراء فحوصات مبدئية خلال ٢ – ٤ أسابيع ثم كل ٣ – ٦ شهور لمتابعة تأثير الأدوية، وذلك طبقا لتوجيهات الطبيب المعالج، كما نصحت بضرورة الاعتماد على نظام غذائي صحي مع شرب كميات كبيرة من المياة.



وفى سياق أخر أعلنت هيئة الدواء المصرية ، عن تدشين المنصة الإلكترونية “EgyCosm " لميكنة عملية إدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل ، على أن يتم العمل على المنصة بدءًا من يوم الأحد ٥ ديسمبر الجاري، كتشغيل تجريبي Pilot إختياري للشركات لمدة ١٥ يوم حتى تاريخ ١٩ ديسمبر لاختبار جاهزية المنصة قبل الإعلان عن الموعد النهائي للتطبيق الفعلي للمنظومة.

للإطلاع على المنصة يرجى الضغط على الرابط التالي: https://egycosma.edaegypt.gov.eg/



وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل وتحديثها بشكل يومي، وتقديم خدمات الإدراج المختلفة بصورة مميكنة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال كافة الطلبات المقدمة وربطها بقواعد العمل المعلنة بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة الكترونياً على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، كذلك توفير آلية تقارير للشركات للاستعلام عن عدد الملفات المقدمة والحاصلة على موافقة الإدراج أو الملفات سابقة الرفض وغيرها من الملفات قيد الإنشاء أو قيد المراجعة، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لكلٍ من مقدم الطلب ومراجع الطلب.



وقالت الهيئة أنها ستقوم بتقديم الدعم الفني والتواصل مع الشركات لتسهيل استخدام المنظومة من خلال الرابط https://forms.gle/RmhZtxVKhF3w372G8، أو التواصل المباشر مع مكتب الدعم الفني للمنظومة من خلال الحضور لمقر الهيئة بمنيل الروضة خلال ساعات العمل الرسمية.

