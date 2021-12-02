للحد من انتشار كورونا..الحكومة التونسية تقلص حضور الجنائز إلى 10 أشخاص

قرر الحكومة التونسية، الأربعاء، تقليص عدد الحضور إلى 10 أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة.

وأوضحت الحكومة في بيان أن القرار جاء استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة.

وذكرت الحكومة بحسب ما نقل موقع "هسبريس"، في إطار تشديدها على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.

وسجلت تونس اليوم 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وزارة الصحة ، مساء اليوم الأربعاء.

وأثار المتحور "أوميكرون" هلعا في العديد من الدول من مدى خطورته ومدى سرعة انتشاره، إذ سجلت العديد من الدول حالات مؤكدة بأوميكرون تتزايد يوما بعد يوم.

كما لجأ الكثير منها إلى فرض إجراءات احترازية وحظر الطيران، في محاولة لمنع تفشيه وتمدده، بينما يسارع العلماء في فهمه وكيفية الوقاية منه ومدى تأثير فعالية لقاحات كوفيد 19 ضد هذا المتحور الجديد.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه "لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور كورونا الجديد"، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المنظمة الدولية، قوله: "تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة".

وأضاف: "نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وتابع مسؤول الصحة العالمية قائلا: "ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين"، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".